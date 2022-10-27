سوق العراق يتداول اسهماً بقيمة 6 مليارات دينار خلال اسبوع

2022/10/27 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الاول 2022 خمس جلسات تداول بدأها من يوم الاحد المصادف 23/10/2022 إلى اليوم الخميس.

وبحسب بيان للسوق تابعته (بغداد اليوم)، "بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (5) مليارات سهم بينما بلغت قيمة الأسهم المالية المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (6) مليارات دينار".

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (599.64) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (593.19) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.09%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (3600) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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