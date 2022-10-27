روسيا تدعو الدول الغربية للتأثير على كييف للتخلي عن استخدام السلاح النووي

2022/10/27 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

دعت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية للتأثير على سلطات كييف للتخلي عن "أخطر مغامرة" والابتزاز باستخدام السلاح النووي، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بحسب وكالة نوفوستي الروسية وتابعتها (بغداد اليوم)، إننا "ندعو الغرب إلى التأثير في مَن يرعاهم في أوكرانيا، لكي تتخلى عن هذه المغامرة التي تعد الأكثر خطورة، وليس هذه المغامرة فحسب، بل كل تلك الخطوات والتدابير والإجراءات التي تنطوي على ابتزاز نووي، لأن كل هذا يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها وموت جماعي محتمل للأبرياء المدنيين".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "أوكرانيا قصفت أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لعدة أشهر، مضيفة أن كييف أقدمت على ذلك لأنها كانت تعتقد أن مثل هذه الخطوة قد تتبعها مجموعة من الإجراءات الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على أنه "لابد من مبرر للإقناع، وقد توصل زيلينسكي إلى ذلك: بدأ أولا بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، والآن القنبلة القذرة".

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