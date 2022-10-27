كتلة إشراقة كانون النيابية تعلن مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة السوداني (وثيقة)

2022/10/27 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت كتلة إشراقة كانون النيابية، اليوم الخميس، مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.وذكرت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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