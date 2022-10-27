برشلونة ودي يونغ.. هل ظُلم اللاعب الهولندي في

2022/10/27 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُثير الكثير من الجدل مؤخرا حول وضع لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ في برشلونة، فاللاعب الذي كان على أعتاب الرحيل الصيف الماضي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد معه، فضل البقاء لكنه لم يحظ بالوقت الكافي داخل أرضية الملعب هذا الموسم.

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