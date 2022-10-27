2022/10/27 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الخميس، أمرا ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمل 10 أسماء.. تعديل وزاري جديد في الأردن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمل 10 أسماء.. تعديل وزاري جديد في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).