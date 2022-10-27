فتح المعبر البري وإغلاق ملف كورونا.. تزايد أعداد المعتمرين العراقيين

2022/10/27 | 15:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يخفي دريد القيسي (42 عاما) أمنياته في أداء مناسك العمرة مجددا إذا أتيحت له الفرصة، لا سيما مع الإجراءات التي بات يصفها بالسلسة والميسرة للعراقيين في الآونة الأخيرة.

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