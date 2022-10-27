نائب مستقل: ليس لدينا وزارة في حكومة السوداني

2022/10/27 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب المستقل، حسين السعبري، اليوم الخميس، أن النواب المستقلون ليس لديهم وزارة في حكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وقال السعبري في تصريح صحفي، إنه “سيعقد مجلس النواب جلسته لمنح الثقة ونتوقع حضور اغلب الكتل السياسية ولاتوجد مقاطعة عدا بعض المستقلين لا يحضرون لان اغلب الكتل لهم وزاراتهم ومشتركين في الحكومة”.

واضاف انه “وبالنسبة للمستقلين ليس لديهم اي وزارة واعتبروا النائب الاول لمجلس النواب محسن المندلاوي هو ممثل عن المستقلين واعتبروها حصة المستقلين”.

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