رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يستقبل سفير دولة الكويت في بغداد

2022/10/27 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، سفير دولة الكويت لدى العراق، طارق عبد الله الفرج.وذكر المكتب الاعلامي للرئاسة: أن رشيد “قدم التهاني والتبريكات للسفير الكويتي، وحمّله عميق شكره وتقديره إلى أمير دولة … Readmore

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