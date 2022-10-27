كبير مراسلي البيت الأبيض: بايدن يواجه تحديا في إبقاء التحالف الغربي موحدا لدعم أوكرانيا

2022/10/27 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب كبير مراسلي البيت الأبيض، بيتر بيكر، لصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه التحدي المتمثل في إبقاء التحالف الغربي موحدا لدعم أوكرانيا.وأضاف بيكر: “الوحدة الغربية على حافة الهاوية مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة، … Readmore

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