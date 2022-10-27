إشراقة كانون تقاطع جلسة منح الثقة للسوداني: آلية تشكيل الحكومة تعتمد على المحاصصة

2022/10/27 | 15:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت حركة اشراقة قانون، الخميس، 27 تشرين الاول، 2022، عن موقفها...

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