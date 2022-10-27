تعديل خامس على الحكومة الأردنية خلال عامين.. وزيادة عدد الوزيرات إلى 5

2022/10/27 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي، الخميس، في تعديل وزاري هو الخامس من نوعه منذ تولي الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر عام 2020.

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