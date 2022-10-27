الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

2022/10/27 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، أن «لا أبعاد سياسية» لاتفاق ترسيم الحدود البحرية إثر تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد اعتبر فيها أن لبنان «اعترف» بالدولة العبرية من خلال موافقته على الاتفاق.وقال عون في تغريدة إن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول».بدوره، قال آموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي الذي تفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الخميس، إنه يتوقع استمرار الاتفاق حتى في ظل تغييرات في قيادة البلدين.وأشار هوكشتاين إلى كل من الانتخابات المقبلة في إسرائيل في الأول من نوفمبر، ونهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر، وقال إنه من المتوقع أن يستمر الاتفاق «بغض النظر عمن سيتم انتخابه قريباً رئيساً للبنان».

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