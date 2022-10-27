النائب احمد الجبوري يبارك لمحافظة نينوى اختيار ثابت العباسي وزيرا للدفاع

2022/10/27 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادهنأ النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، ثابت العباسي على ترشيحه وزيراً للدفاع في الحكومة المقبلة. وذكر الجبوري عبر تغريدة، "أبارك لأخي وسندي الشيخ ثابت العباسي، لاختياره وزيراً للدفاع في حكومة السيد محمد شياع السوداني". النائب عن كتلة عزم، أكد على ذلك قائلاً "نبارك لأهلنا في نينوى حسم هذا الاستحقاق لخدمة شعبنا العراقي والنهوض بالمؤسسة العسكرية وتطويرها".

وكشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تبديل أسماء 4 من المرشحين للكابينة الوزارية لمحمد شياع السوداني.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ابراهيم النامس مرشحا لوزارة التربية (تحالف عزم)، وثابت العباسي مرشحا لوزارة الدفاع (تحالف عزم)".

وأشار الى أن "عدنان الزرفي مرشحا لوزارة الداخلية بدلا لعبد الامير الشمري، و" اثير الغريري " مرشحا لوزارة التجارة عن (ما يعرف بتحالف السيادة)".

واعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، جدول اعمال جلسة اليوم والمقررة للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، وحدد بدايتها في تمام الساعة السادسة مساء.

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، جدول اعمال الجلسة والمتضمن (قراءة آيات من القرآن الكريم) و (التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية).

وطبقا للوثيقة الصادرة عن المجلس، تبدأ الجلسة الساعة السادسة مساء.

وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني طلب، يوم امس الاربعاء، من رئاسة مجلس النواب عقد جلسة اليوم الخميس، للتصويت على الكابينة الوزارية، ليحدد مجلس النواب في وقت سابق من يوم امس، عقد جلسة التصويت اليوم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، قبل ان يصدر التغيير في موعد عقد الجلسة لتكون في السادسة مساء، بحسب ما جاء في الوثيقة الصادرة عنه.

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