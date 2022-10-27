تساقط زخات مطر خفيفة في بغداد (فيديو)

2022/10/27 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تساقطت امطار خفيفة في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، بعد توقعات للانواء الجوية بامطار رعدية في عموم البلاد.

وبحسب فيديو متداول، شهدت العاصمة بغداد زخات مطر خفيفة واجواء غائمة منذ صباح اليوم.

توقعت هيئة الأنواء الجوية، هطول امطار خفيفة في المنطقة الوسطى من العراق خلال اليوم الخميس.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لـ (بغداد اليوم)، إن "الطقس في المنطقة الوسطى والجنوبية يكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً".

واضاف، أن "درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن مستوى يوم امس كما ان الرياح ستكون شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة من 10 الى 20 كم في الساعة".

وتابع الجابري، ان "الطقس في المنطقة الشمالية يكون غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا كما ان درجات الحرارة ستكون مقاربة لمستوى يوم امس والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وبشأن درجات الحرارة للمحافظات في العراق بين الجابري أن "بغداد سجلت درجة حرارة 30 مئوية، فيما سجلت المنطقة الشمالية من 26 الى 30 درجة، كما أن المنطقة الوسطى سجلت من 28الى 30".

وأشار الى أن "المنطقة الجنوبية سجلت درجات حرارة من 33 الى 38 درجة مئوية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضافت، أنَّ "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

وبينت، أنَّ "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشارت الى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

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