2022/10/27 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قررت السلطات القطرية، التي سهلت شروط الدخول قدر الإمكان، السماح للسائحين بالقدوم إلى البلاد وفق سلسلة من التدابير التي تضمن دخولا سهلا للمشجعين خلال فترة مونديال 2022.وقالت وزارة الصحة القطرية إن الضيوف لن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر ترفع قيود الدخول إلى البلاد قبل كأس العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر ترفع قيود الدخول إلى البلاد قبل كأس العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر ترفع قيود الدخول إلى البلاد قبل كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).