2022/10/27 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي انه لايزال هناك 6 وزارات لم يتم الاتفاق عليها بعد في الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.وقال الغزالي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الخلاف على 6 وزارات..



دولة القانون تتوقع تأجيل جلسة اليوم المركز الخبري الوطني.

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