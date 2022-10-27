2022/10/27 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعل محيط العاصمة دمشق 3 مرات، منذ يوم السبت الماضي، إثر ضربات نسبت لإسرائيل واستهدفت مواقعا عسكرية للنظام السوري في جنح الليل لمرتين وفي وضح النهار لمرة واحدة، وبينما اعتبر مراقبون إسرائيليون أن تكثيف القصف لا يشي بأي "تغير جوهري"، أشار آخرون روس وسوريون إلى عدة سياقات.

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