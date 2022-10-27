2022/10/27 | 16:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N9HjVJma_Iw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبكة مراسلينا تنقل لنا الأجواء قبل التصويت على الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبكة مراسلينا تنقل لنا الأجواء قبل التصويت على الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).