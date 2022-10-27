صلاح الدين.. إصطدام حافلة يودي بحياة سائقها وإصابة آخرين

2022/10/27 | 16:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الخميس، مصرع سائق حافلة وإصابة آخرين بحادث اصطدام على الطريق الخارجي.

وقال المصدر، أن “سائق حافلة لقي مصرعه وأصيب آخرون بالحادث الذي وقع على طريق صلاح الدين – كركوك قرب مفرق آمرلي شرقي صلاح الدين”.

وأضاف أن “جثة الضحية نقلت الى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث”.

ويشهد طريق بغداد – كركوك، المار في صلاح الدين حوادث مرورية شبه يومية، بسبب زخم الحركة المرورية وعدم تأهيله بشكل مثالي.

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