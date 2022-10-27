إتحاد الكرة يصدر جدولاً لمباريات الدور الأول لمنافسات بطولة كأس العراق للموسم 2022 – 2023

2022/10/27 | 16:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم جدول مباريات الدور الأول لمنافسات بطولة كأس العراق للموسم 2022/ 2023 والذي ينطلق في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

أدناه جدول المباريات:

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