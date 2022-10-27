هيئة الحج والعمرة: تجاوز عدد المعتمرين العراقيين عتبة المئة الف

2022/10/27 | 16:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة تجاوز عدد المعتمرين المفوّجين الى الديار المقدسة عتبة المئة الف شخص.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن “عدد المعتمرين المغادرين الى الديار المقدسة منذ بدء موسم العمرة الحالي في بداية شهر محرم، ولغاية اليوم الخميس، بلغ 100 الف و 198 معتمراً”.

وأوضحت أن “المعتمرين تم تفويجهم جواً وبراً، حيث توزعت عملية نقلهم بالأرقام التالية ( بغداد 37631 – أربيل 8871 – النجف الأشرف 7670 – البصرة 4005 – السليمانية 714).

واضافت الهيئة، أن “منفذ عرعر الحدودي الذي افتتح بعد انقطاع طال 3 عقود أسهم بعبور (41045) معتمراً سواء بالحافلات الجماعية او السيارات الشخصية”.

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