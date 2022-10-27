وكالة نون الخبرية تنشر اسماء الكابينة الوزارية لحكومة المكلف محمد شياع السوداني

2022/10/27 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، اسماء

الكابينة الوزارية لحكومة المكلف محمد

شياع السوداني.

١-وزير الخارجية: فؤاد حسين

٢-وزير النفط: حيان عبدالغني

٣-وزير التخطيط: محمد تميم

٤-وزار المالية: طيف سامي

٥-وزيرالدف

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