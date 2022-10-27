مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف 

2022/10/27 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الخميس، وجبة جديدة من السلف الشخصية والسلفة التكميلية وسلفة العقود.

وقال المصرف في بيان، إنه تم "إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة 10 ملايين دينار بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة 5 ملايين وسلفة العقود البالغة 5 ملايين".

وأوضح، أن "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا من خلال تطيبق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

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