خلال 3 أشهر.. عدد المعتمرين العراقيين يتجاوز عتبة الـ100 ألف 

2022/10/27 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الخميس، عن تجاوز عدد المعتمرين المفوجين إلى الديار المقدسة عتبة المئة الف شخص.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن "عدد المعتمرين المغادرين إلى الديار المقدسة منذ بدء موسم العمرة الحالي في بداية شهر محرم، ولغاية اليوم الخميس، بلغ 100 الف و 198 معتمراً".

وأوضحت، أن "المعتمرين تم تفويجهم جواً وبراً، حيث توزعت عملية نقلهم بالأرقام التالية ( بغداد 37631 - أربيل 8871 - النجف الأشرف 7670 - البصرة 4005 - السليمانية 714 - كركوك )".

وأضافت الهيئة، أن "منفذ عرعر الحدودي الذي افتتح بعد انقطاع طال 3 عقود ساهم بعبور (41045) معتمرا سواء بالحافلات الجماعية او السيارات الشخصية".

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