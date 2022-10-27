الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية والتكميلية والعقود

2022/10/27 | 16:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا.

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