إيران ما بين حشدها وداعشها

2022/10/27 | 17:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف عام 2014 أصدر المرجع الشيعي الأعلى في النجف فتواه في الجهاد الكفائي.وكانت فتوى ملغومة، ذلك لأنها جاءت أولا لتخفيف الضغط عن حكومة نوري المالكي وعدم معالجة الفساد...أكمل القراءة ←

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