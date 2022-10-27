قتل في الحرب.. CNN تشهد إعادة روسيا لرفات مقاتل أمريكي لقي حتفه في أوكرانيا

2022/10/27 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقرير حصري لشبكة CNN، تسافر مراسلة شبكتنا كلاريسا وارد إلى منطقة زابوريجيا، حيث يعيد المسؤولون الروس رفات جوشوا جونز، الأمريكي الذي لقي حتفه أثناء القتال من أجل أوكرانيا.

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