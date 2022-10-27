2022/10/27 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدء النواب من مختلف الكتل السياسية، اليوم الخميس، التوافد إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على منح الثقة للكابينة الجديدة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي “بدء توافد النواب إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على منح الثقة للكابينة الجديدة”.

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