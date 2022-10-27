الطريق ليس سهلا.. هكذا انتزعت عراقيات نصيبهن في عالم النشر

2022/10/27 | 17:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحققت أحلام مجموعة من النساء لدخول عالم النشر الأدبي في العراق، فالطموح فتح لهن بابا لتأسيس جيل نسوي يترأس دورا لنشر وتوزيع الكتب بمختلف صنوفها، واقتحام بيئة أدبية بقيت تحت سلطة الرجال لسنين طويلة.

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