السوداني يصل مبنى مجلس النواب

2022/10/27 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الى مبنى مجلس النواب.

ويستمر توافد النواب الى مقر البرلمان تمهيدا لعقد جلسة منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مساء اليوم.

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