2022/10/27 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الخميس، عن جميع تواقيع عاجلة لمناقشة ملف مرشحي ديالى بعد اقصائهم من الوزارات.وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "محافظة ديالى التي تضم 14 نائبا وتمثل كل المكونات العراقية جرى اقصاء جميع مرشحيها للوزارات".ولفت الى ان "وزارة التجارة التي حسم امرها لمرشح من ديالى جرى تغييره بمرشح اخر"، مشيرا الى انه "تم البدء بجمع تواقيع نيابية بشكل عاجل لعرض الملف على رئاسة مجلس النواب من اجل اعادة تصويب الامور واعطاء ديالى جزءا من حقوقها في ان يكون لها مرشح ضمن الكابينة الوزارية القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمع تواقيع نواب ديالى بعد اقصاء مرشحي المحافظة من كابينة السوداني بالكامل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمع تواقيع نواب ديالى بعد اقصاء مرشحي المحافظة من كابينة السوداني بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).