لا يوجد تأجيل.. نائب يحدد موعد عرض كابينة السوداني أمام البرلمان - عاجل

2022/10/27 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب رفيق الصالحي، اليوم الخميس، انه سيتم عرض الكابينة الوزارية على مجلس النواب خلال الساعة القادمة.

وقال الصالحي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 21 وزارة سيتم التصويت عليها اليوم ولا توجد اية خلافات حولها لذلك لا يوجد تأجيل لموعد الجلسة الذي تم تحديده اليوم".

واضاف، انه "خلال الساعة القادمة ستعرض الكابينة الوزارية على اعضاء مجلس النواب قبل عملية التصويت".

وتابع الصالحي، ان "هناك عددا كبيرا من اعضاء البرلمان متواجدون في بناية المجلس كما سيحضر البعض الآخر قبل موعد انعقاد الجلسة".

وكان مصدر نيابي قد أكد لـ(بغداد اليوم) في وقت سابق، ان 17 وزارة على الاقل سيتم تمريرها اليوم الخميس، فيما اشار الى ان 10 وزارات منها ثابتة، الا ان الـ7 الاخرى قد تشهد تغييرات في اسماء مرشحيها.

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