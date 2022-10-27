انتهاء مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. ونصرالله: كل دولة وقعت على ورقة منفصلة

2022/10/27 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن إسرائيل ولبنان أبرمتا اتفاقًا لتحديد حدودهما البحرية في البحر المتوسط، بالتوقيع على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في مقر بعثة الأمم المتحدة على الحدود البرية بين البلدين.

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