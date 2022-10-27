المغرب يراهن على

2022/10/27 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يراهن المغرب على تطوير قدراته في مجال تصنيع المركبات الصديقة للبيئة لتعزيز موقعه في السوق العالمية للسيارات، وذلك في خضم المساعي الدولية الحثيثة للانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى النظيفة، في مواجهة التغيرات المناخية والتقلبات التي تعرفها أسواق المحروقات.

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