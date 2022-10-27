شاهد بالفيديو.. جلسة البرلمان العراقي لـ التصويت على الكابينة الوزاريه لـ حكومة السوداني | نشرة الاخبار

2022/10/27 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fxP_nuy-4E0

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