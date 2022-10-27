2022/10/27 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/:إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكثر من 8 مليارات دولار..



النفط تعلن ايرادات شهر ايلول الماضي المركز الخبري الوطني.

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