بالفيديو.. لحظة وصول السوداني وكابينته قبيل جلسة البرلمان

2022/10/27 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: لحظة وصول السوداني وكابينته قبيل جلسة البرلمان pic.twitter.com/OFzSUoBuxi — المسلة (@Almasalah2)...

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لحظة وصول السوداني وكابينته قبيل جلسة البرلمان أولاً على المسلة.

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