مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة يصلون إلى مجلس النواب

2022/10/27 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اظهر صور حصلت عليها المسلة، الخميس 10/27/2022، ببدء وصول مرشحي الكابينة الوزارية...

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