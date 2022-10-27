خلال عامين.. تعديل خامس على الحكومة الأردنية

2022/10/27 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، تعديلاً حكومياً هو الخامس لحكومته منذ تشكيلها قبل عامين فيما أعلن الديوان الملكي موافقة الملك عبد الله الثاني عليه.ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إنه “صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة”.ولم يشهد التعديل الحكومي أي تغيير على الحقائب السيادية، لكنه رفع عدد النساء في الحكومة الى خمس وزيرات، لتضم حكومة الخصاونة الآن 26 وزيرا ووزيرة إضافة اليه.وشمل التعديل تغيير حقيبة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى لتصبح وزيرة للتنمية الاجتماعية، وتحل مكانها نانسي نمروقة وزيرة للدولة للشؤون القانونية.وحلت زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، بعد أن كانت أمينة عامة للوزارة، لتخلف ناصر الشريدة الذي أصبح مع التعديل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام.وتولت خلود السقاف، التي كانت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ونائبة لرئيس مجلس الاستثمار، وزارة الاستثمار خلفا لخيري عمرو، والسقاف وطوقان ونمروقة يتولين منصبا وزاريا لأول مرة وشمل التعديل تغيير مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام الذي شغله فيصل الشبول، ليصبح الشبول وزيرا للاتصال الحكومي.وألغيت وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بينما أضيفت حقيبة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.وكان الوزراء قدموا استقالاتهم الاربعاء لرئيس الوزراء تمهيدا للتعديل.وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (53 عاما) في 12 تشرين الأول 2020.ويعود آخر تعديل حكومي الى 11 تشرين الأول من العام الماضي وشمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.

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