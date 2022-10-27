بدء توافد مرشحي الحقائب الوزارية إلى مبنى البرلمان

2022/10/27 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل عدد من مرشحي الحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الى مبنى البرلمان تمهيدا للتصويت عليهم خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها مساء اليوم.

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