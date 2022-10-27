وكالة نون الخبرية تنشر السير الذاتية لمرشحي كابينة السوداني الوزارية

2022/10/27 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية السير الذاتية

لمرشحي كابينة رئيس الوزراء المكلف

محمد شياع السوداني.

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