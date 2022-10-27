بالأرقام.. إيرادات العراق النهائية عن صادرات النفط لشهر أيلول 2022

2022/10/27 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن

مجموع الصادرات النفطية والايرادات

المتحققة لشهر أيلول الماضي، بحسب

الإحصائية النهائية الصادرة من شركة

تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكا

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