بلغت إيراداتها أكثر من (8) مليار دولار.. النفط تعلن مجموع صادراتها النفطية

2022/10/27 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي.

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(765) الفا و(153) برميلا، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(845) مليونا و (411) الف دولار.

وأشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(445) الفا و (421) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و(169) الفا و(180) برميلا .وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (89.560) دولاراً.

وأوضحت انه تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها ( 138) مليون دولار.

ونوهت الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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