مرشحو الحقائب الوزارية في حكومة المكلف محمد شياع السوداني يصلون الى مبنى مجلس النواب

2022/10/27 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مرشحو الحقائب الوزارية في حكومة المكلف محمد شياع السوداني، إلى مبنى مجلس النواب.كما وصل المرشحون للوزارات في حكومة السوداني إلى مبنى البرلمان أيضاً.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.

يشار الى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كلف في 13 تشرين الأول الحالي، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة على الانتخابات المبكرة.

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