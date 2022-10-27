2022/10/27 | 18:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZD3a_j4-ew8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان درجال: إجراء قرعة خليجي 25 حول حلم العراقيين باستضافتها إلى واقع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدنان درجال: إجراء قرعة خليجي 25 حول حلم العراقيين باستضافتها إلى واقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).