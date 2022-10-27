2022/10/27 | 18:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _EfyApEVo3A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | البرلمان يعقد اهم الجلسات.. للتصويت على اجدد الحكومات | اخبار السادسة 2022/10/27) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #عاجل | البرلمان يعقد اهم الجلسات.. للتصويت على اجدد الحكومات | اخبار السادسة 2022/10/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).