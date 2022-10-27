نفط العراق يدر نحو 9 مليارات دولار في شهر واحد

2022/10/27 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الخميس، عن تحقيق إيرادات اقتربت من 9 مليارات دولار عن الصادرات المتحققة لشهر أيلول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(765) الفا و(153) برميلا (ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون الفا ومائة وثلاثة وخمسون برميلا)، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(845) مليونا و(411) الف دولار (ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة واربعون مليوناً واربعمائة واحد عشر الف دولار)".

وأشارت الاحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(445) الف و(421) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(169) الفا و(180) برميلا"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (89.560) دولاراً".

وأضافت أنه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (138) مليون دولار"، مشيرة الى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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