احداث تشرين الأول.. رئيس الجمهورية عبد اللطيف يصل إلى مبنى مجلس النواب

2022/10/27 | 18:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الخميس 27 تشرين الأول 2022 رئيس الجمهورية عبد اللطيف يصل إلى...

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رئيس الجمهورية عبد اللطيف يصل إلى مبنى مجلس النواب أولاً على المسلة.

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