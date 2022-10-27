اللجنة النيابية الخاصة بمراجعة المنهاج الوزاري للسوداني تنهي عملها

2022/10/27 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت اللجنة الخاصة مراجعة المنهاج الوزاري والسير الذاتية عن انتهاء اعمالها، مبينة انها اعدت تقريرا مفصلا بشأن المرشحين لمناقشته داخل الجلسة.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان" اللجنة الخاصة التي شكلت بالأمر النيابي (176) بتوجيه من رئاسة المجلس وعضوية كل : (مستشار شؤون التشريع، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام دائرة شؤون النيابية) انته أعمالها قبل قليل".

واضافت انه "تم مراجعة المنهاج الوزاري الذي أرسله رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى مجلس النواب"، مبينة انه" وتم إعداد تقرير وملاحظات من اللجنة وسترفع إلى رئاسةِ المجلس لعرضها على السادة النواب في جلسة التصويت مساء اليوم".

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