وصول العامري والفياض والمالكي الى البرلمان

2022/10/27 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوي المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، الى مبنى البرلمان.وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، رئيس ائتلاف دولة القانون نوي المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصلوا الى مبنى البرلمان لحضور جلسة منح الثقة لحكومة السوداني.وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وصلا، اليوم الخميس، الى مبنى البرلمان.

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